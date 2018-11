Programación de cuartos de final de la Copa Perú

La Comisión Nacional de Fútbol Aficionado de la FPF, programó los cuatro cotejos de ida de los cuartos de final de la Copa Perú, que se disputarán este domingo en cuatro escenarios del país, uno de ellos Huánuco.

Llegar a Primera División es el objetivo de los ocho equipos de la Copa Perú, quienes disputarán este fin de semana los encuentros de ida de los cuartos de final como primer paso para clasificar a la gran final.

La jornada se disputará íntegramente el domingo 11 de noviembre. Comenzará en el sur de país, en Moquegua, donde Molinos El Pirata visitará el estadio 25 de Noviembre para enfrentar al Credicoop San Cristóbal.

Programa de los 4 partidos

Estadio: 25 de noviembre de Moquegua

12.00 m Cred. San Cristóbal vs. Molinos El Pirata

Estadio Heraclio Tapia de Huánuco

3.00 pm Alianza Universidad vs. Atlético Torino

Estadio Municipal de Nazca

3.00 pm Santos FC vs. Social Venus

Estadio Ramón Castilla de Chota

3.30 pm Las Palmas vs. UDA