Prorrogan sin fecha definida el reinicio de las clases escolares presenciales

El presidente Martín Vizcarra informó este sábado durante la conferencia de prensa que, mediante un decreto legislativo, se prorrogará sin fecha definida el reinicio de clases escolares presenciales como medida preventiva por el coronavirus.

“Es decir, ya no será el 4 de mayo porque no podemos exponer a los estudiantes”, indicó el presidente de república. «Como lo hemos dicho, estas concentraciones de personas se dan en los colegios, en un aula que tiene 30 y 40 alumnos. En consecuencia, por recomendación del Ministerio de Salud, tenemos que prorrogar sin fecha definida el inicio de clases presenciales, es decir en las aulas. Se planteó que sea la primera semana de mayo, pero no, es muy pronto”, declaró el mandatario.

Debido al incremento de contagios por coronavirus y como medida de prevención, el presidente Vizcarra consideró prorrogar las clases presenciales hasta nuevo aviso.