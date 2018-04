Manejó la UGEL como su chacra. Pese a las advertencias de sus propios funcionarios el director Javier Humberto Calderón Mendoza, cometió una serie de irregularidades en la administración de la UGEL Marañón, lo que generó el rechazo de la población y apertura de un proceso administrativo disciplinario por la Dirección de Educación, lo que podría sacarlo del cargo.

El director de Educación, Luis Colonia, llegó ayer a Huacrachuco donde informó a la población el proceso administrativo disciplinario que instauró la DRE al directivo cuestionado, se reunió con los dirigentes del Frente de Defensa y del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación que exigen la destitución de Calderón.

Con el proceso disciplinario instaurado la DRE dio 5 días hábiles de plazo para que Calderón responda por los cargos en su contra. Las acusaciones tienen pruebas documentadas. Es acusado de haber cobrado viáticos correspondientes a otros trabajadores, de haber delegado la firma de resoluciones directorales a otro servidor cuando es su competencia exclusiva. También por haber estafado S/1335 a los padres de familia de Nuevo Cajan en complicidad con el coordinador del Prevaed, Raúl Anaya Ponce. Existe un comprobante de pago que prueba la acusación. Además coaccionó a las autoridades de Huaychao para que reciban aulas inconclusas del colegio “Faustino Cimarolli Zaninelli” amenazando con quitarles el programa de Jornada Escolar Completa. Esto fue denunciado en la Fiscalía Anticorrupción.

El director contrató a un trabajador del Minedu que estaba en comisión de servicios y para ocultar la irregularidad le pagó a nombre de su esposa. Contrató como personal de servicio a Brady Flores Campos con un perfil de un cargo de chofer. Asesoría Legal advirtió la irregularidad pero Calderón no hizo caso.

Pese a que su asesora legal le advirtió que el docente no cumplía los requisitos favoreció a Efraín Jarper Cárdenas Espinoza contratándolo como coordinador de Pronoei cuando no tenía experiencia como maestro de primaria. Efraín sería medio hermano de la jefa del Área de Gestión Pedagógica Gretel Cárdenas Quispe. El hecho involucra al jefe de Gestión Institucional y a la comisión.