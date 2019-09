Qué son los tragamonedas y cómo funcionan

Uno de los juegos más clásicos en cualquier casino físico u online sin duda alguna son las tragamonedas, las cuales son máquinas que tienen diferentes modalidades de juego para poder obtener combinaciones que generen que los usuarios ganen ciertas cantidades de dinero dependiendo siempre de la apuesta que se haya realizado antes de obtener la misma.

Así que, si eres amante de los juegos de azar y de todo lo referente a los casinos, en más de alguna ocasión has tenido que probar suerte en las tragamonedas o también conocidas como tragaperras, por el contrario, si aún no lo has intentado j ueg a aquí en estos tragamonedas y verás que se trata de juegos de casino que son bastante interesantes, pero lo mejor de todo son muy sencillos de entender y de jugar.

¿Cómo funcionan las tragamonedas?

Es casi un hecho que te estarás preguntando cómo es que funcionan las tragamonedas, la respuesta en realidad es bastante sencilla, ya que contrario a lo que se tienen pensado en las creencias populares, las máquinas trabajan como piensa la mayoría de personas, es decir que cuando alguien ha ganado ya no volverá a ganar, pero no es así, en realidad, no se trata de un indicador, ya que si un usuario acaba de obtener un premio no indica que esa tragaperras no volverá a generar premios, ya que incluso puede ser en la siguiente ronda.

En la actualidad, la gran mayoría de máquinas tragamonedas que existen tienen un sistema conocido como el RNG, el cual es un motor que es el encargado de diseñar la combinación de número exacta con la cual las personas se llevarán los premios. Es decir que una vez se activa la palanca o el botón de inicio, las ruedas y los símbolos arrancan a girar y en el sistema antes mencionado se seleccionarán los números que van desde el 1 al 64, cada uno de ellos corresponde a una posición en las ruedas de símbolos.

Las máquinas tragamonedas nuevas y antiguas

En la actualidad, existe una gran cantidad de modelos de nuevas máquinas tragamonedas, pero también existen las clásicas, las cuales solamente contaba con una palanca que activaba la misma para arrancar a deslizar las figuras en la pantalla, pero existen diferencias bastante marcadas con las modernas, ya que hoy en día esa palanca solamente es un adorno.

Por si eso fuera poco la cantidad de dinero que se podía apostar antes es diferente a la actual, antes solamente se podrían incluir monedas, mientras tanto en la actualidad, el sistema permite obtener las apuestas por medio de billetes, monedas y también por tarjetas de crédito o debido, esto para hacer más cómoda la experiencia de los clientes.

En la actualidad en los casinos online también existen máquinas tragamonedas online, que en realidad tienen el mismo funcionamiento de obtener combinaciones ganadoras, pero todo es digital y visual, es decir que solamente se podrá obtener por un smartphone o una computadora en la que se debe de apostar en el juego.

