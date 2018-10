Quinta fecha de la Segunda División

Este fin de semana no habrá actividad deportiva en Huánuco y en todo el país, debido a que se realizarán las elecciones municipales y regionales y en este tipo de actividades la ley paraliza otras.

Sin embargo, el lunes 8 será día feriado y aprovechando esta situación la Liga de Fútbol de Huánuco ha programado la quinta jornada del campeonato de ascenso de Segunda División, que se jugará con 6 partidos, entre los cuales destacan dos del Grupo B, cuyos resultados podrían cambiar las posiciones en la tabla; mientras que el grupo A el puntero Santander tendrá fecha libre y el segundo Curasi podría aprovechar para alcanzarlo.

Programa de la quinta fecha

LIGA DE FÚTBOL DE HUÁNUCO

CAMPEONATO DE SEGUNDA DIVISIÓN

Lunes 8 de octubre

Club Lawn Tennis. Fecha 5

8.50 am Leoncitos Jrs. vs Leoncio Prado

10.20 am Mateo Aguilar vs Boca Juniors Hco.

11.40 am Alfonso Ugarte vs Amigos de Alianza

1.00 pm Botín de Oro vs Real Madrid

2.20 pm Jorge Chávez vs Bernabéu

3.40 pm G. Curasi vs Águilas Hco.