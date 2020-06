Raura niega despidos por suspensión de producción

La empresa minera Raura informó que no ha despedido a sus trabajadores. Ante la nota publicada por el diario «Ahora» sobre las versiones propaladas por un dirigente minero sobre una supuesta insolvencia, Raura manifestó que «no ha despedido a ninguno de sus 400 trabajadores pese a que el requerimiento de personal, mientras no se produce desde marzo por el confinamiento, es 75 % menor».

Mediante una amplia nota de prensa indicó que durante ese lapso «Raura ha pagado sueldos completos a toda la planilla y ahora, ante la imposibilidad de reanudar las operaciones y generar ingresos, ofrece alternativas para brindar un nivel de protección económica y de salud a sus trabajadores y mitigar el impacto de esta situación».

Según la información propalada, precisó también que «Raura no busca la renuncia de sus trabajadores, por el contrario, desea mantener el vínculo laboral para no desprotegerlos. Por ello, ofrece alternativas inéditas en el sector minero. La primera es un salario básico sin la obligación de trabajar (es decir, con libertad para generar otros ingresos) conservando el vínculo de trabajo, gratificaciones, CTS, planes de salud y seguro; todo esto mientras no se reanude la producción. Si el trabajador evalúa que esta oferta no es de su conveniencia, existe la alternativa de un paquete de retiro que incluye compensaciones mayores a las establecidas por ley, además de beneficios de salud completos durante un año más».

En cuanto a las empresas contratistas, Raura aseveró que «estas retiraron personal desde el inicio del confinamiento decretado por el Gobierno hace tres meses. Desde entonces, Raura opera con un reducido equipo de contratistas especializados que continuarán participando de los trabajos esenciales y de emergencia. Es imposible para Raura o cualquier otra empresa despedir trabajadores de empresas diferentes».

Comunicó también que «Raura no ha solicitado suspensión perfecta de labores, ni se ha acogido a ninguna de las medidas emitidas por el Gobierno para mitigar el impacto de la pandemia en la economía, ni se escusa en ella para suspender labores».

Por último, sostuvo que entre los factores que les impide reanudar operaciones figura «la proyección a pérdida de Raura, que obedece a la confluencia de la decreciente ley del mineral, costos de producción mayores a los de hace cuatro años, la caída del precio internacional de los metales y aspectos estructurales, es decir, el límite al que han llegado la infraestructura actual (yacimiento, abastecimiento de energía, relaves) para seguir produciendo».