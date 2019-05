Real Kotosh es el campeón de Pucuchinche

El presidente de la Liga de Fútbol de Pucuchinche, Wilson Woolcott, informó que los equipos Real Kotosh y Porvenir Pucuchinche se clasificaron a la etapa provincial de la Copa Perú, al término del campeonato en el que el primero obtuvo 18 puntos y el segundo 17.

Woolcott señaló que el campeonato se definió en la comisión de justicia porque al final hubo reclamos de clubes que no querían reconocer el triunfo de Real y Porvenir aduciendo irregularidades donde no hubieron. Al final, la comisión de justicia hizo prevalecer lo ocurrido en el campo para no distorsionar el torneo.

En la etapa provincial, los equipos de Pucuchinche lucharán con los de Churubamba, buscando avanzar a la segunda ronda.