Real Madrid eliminado de la Champions

Conmoción mundial. Ájax eliminó al Real Madrid en la ‘Champions’ goleándolo por 4-1 en la vuelta de octavos del torneo continental, rematando una semana negra para los ‘merengues’ que ven escaparse la temporada en siete días.

Los goles de Hakim Ziyech, David Neres, Dusan Tadic y Lasse Schone, llevaron al Ájax a los cuartos de final del torneo continental, sin que de nada sirviera el gol testimonial de Marco Asensio.

Tras la marcha de Cristiano y Zidane culminó con el adiós a la Champions en octavos de final. El Real Madrid se ha despedido en seis días de Copa, Liga y Champions. O lo que es lo mismo, de todo. Algo inimaginable pero que se hizo realidad ante el Barça y el Ajax. Dos equipos de filosofía similar que han dejado en evidencia a un Real Madrid que es un quiero y no puedo. Quiere jugar y en ocasiones lo hace bien, pero no puede ganar porque no tiene lo que más vale en el fútbol: el gol.