Récord de asistencia al estadio de Cerro de Pasco

Aunque no se dio a conocer la cantidad de aficionados que ingresaron ni la recaudación registrada, a simple vista se apreció las graderías completamente llenas donde no cabía un alfiler más para ver el partido Municipal de Agomarca vs ADT de Tarma.

Como nunca había ocurrido, esta vez sí se llenó el estadio Carrión, el aforo de 8 mil espectadores sobrepasó claramente esa cantidad; lo cual significa un récord que pasará a la historia del fútbol de Cerro de Pasco.

No ganó el cuadro local y fue eliminado, pero al final el público muy respetuoso con el resultado, con el equipo visitante y con los aficionados que lo acompañaron, se retiró tranquilo sin protestar ni expresar su pesimismo, pues reconoció el esfuerzo de los jugadores del Agomarca y también de los del ADT. Más bien expresaron su deseo que el próximo año los dirigentes formen un mejor equipo que logre la ansiada clasificación y la vuelta de Cerro de Pasco al fútbol grande. Pese a todo fue una tarde de fiesta deportiva pasqueña