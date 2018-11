Refuerzos para la final de la Copa Perú

Aficionados e hinchas de Ahora Deportes expresan su inquietud en el sentido que si los equipos que vienen participando en los cuartos de final de la Copa Perú pueden reforzarse o no en la recta final del torneo, teniendo en cuenta que los dos equipos que clasifiquen a la liguilla final para enfrentar a los de la Segunda Profesional, presuntamente tienen planteles inferiores e irían en desventaja en ese sentido.

Al respecto, la Liga Departamental informó que los cuatro equipos clasificados a la gran final podrán reforzarse hasta con 3 jugadores mayores de 18 años.

Este año habrá 4 cupos de ascenso al fútbol profesional, los campeones de la Copa Perú y de la Segunda Profesional ascenderán directamente y los segundos y terceros de ambos campeonatos jugarán por dos cupos más. Por lo tanto, en la finalísima de la Copa Perú (Quinta fase) y el cuadrangular Play Off (Segunda División y Copa Perú), los equipos en el terreno de juego podrán reducir a 3 el número de jugadores naturales de su departamento. Asimismo, podrán reforzarse con un máximo de 3 jugadores mayores de 28 años, de los clubes eliminados en las fases 1, 2, 3, y 4 de la Etapa Nacional, siempre y cuando no hayan completado su lista de 30.