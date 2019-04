Renunció técnico del Alipio Ponce

Por: Trebor Barzola E.

Cerro de Pasco.- La Liga de Yanacancha programó la octava fecha, a pesar que no se resolvió el reclamo del Alipio Ponce contra Columna Pasco; los dirigentes del Columna habrían inscrito al jugador Ismael Tolentino a destiempo, pues tenía a darse antes de la sexta fecha, por acuerdo complementario; como si fuera poco Tolentino habría jugado en otra liga; con todos estos antecedentes la situación estaría cantada.

Por otra parte a raíz del revés del Alipio Ponce ante Columna, se suscitaron una serie de contradicciones entre dirigentes, jugadores y cuerpo técnico policial; al final, por incompatibilidad de caracteres y por mutuo acuerdo, renunció el profesor Américo Castillo; lo cierto es que Castillo iba bien en el comando técnico, mantuvo invicto y líder a su equipo, hasta el desliz del domingo.

Programa de la octava fecha

Domingo 14 de abril

Estadio Coloso

8.15 am Santa Ana FC vs Once Calaveras

10:25 am Universitario vs ADY

12:20 pm Alipio Ponce vs Juventud Huamalíes

2:15 pm Tawantinsuyo vs Columna Pasco

4:10 pm: Tecnomín FC vs Gamaniel Blanco

Liga Matriz de Chaupimarca

Domingo 14 de abril

Estadio Daniel A. Carrión

8:30 am Unión Pasco vs Alianza Arenales

10:30 am Sport Sausa vs Bolognesi

12:15 pm J Pasco vs Estudiantil Carrión

2:00 pm Sporting Pasco vs Undac

3:45 pm INEI 3 vs Deportivo Valle