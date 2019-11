Resultados de la Champions League

El Barcelona ha cedido su primer empate (0-0) de la temporada en casa ante el Slavia Praga dejando escapar la oportunidad de quedarse a un punto de los octavos de final, pero conserva el liderato del grupo F de la Champions League con un punto de ventaja sobre el Borussia Dortmund. Los alemanes suman siete por ocho del Barça y tercero es el Inter de Milán con cuatro tras perder ayer (3-2) en Dortmund después de ir ganando por 0-2. El Slavia Praga es colista con dos puntos.

Otros resultados

Dortmund 3 – Inter de Milán 2

Valencia 4 – Lille de Francia 1

Chelsea 4 – Ajax de Holanda 4

Zenit S. P. 0 – Leipzig de Alemania 2

Liverpool 2 – Genk de Bélgica 1

Nápoles 1 – Salzburgo de Austria 1

Lyon de Francia 3 – Benfica de Portugal 1

Partidos de hoy

Bayern Munich vs Olympiakos; Lokomotiv vs Juventus; PSG vs Brujas; Dynamo Zagreb vs Shakhtar Donetsk; Real Madrid vs Galatasaray; Estrella Roja vs Tottenham; Atalanta vs Manchester City; Bayer Leverkusen vs Atlético Madrid.