Resultados de la Copa Bicentenario

Se disputó la primera jornada del torneo Copa Bicentenario, con 12 encuentros en diversas ciudades del país. Sin embargo, los clubes aceptaron jugar para cumplir con sus compromisos, pero advirtieron que si la FPF no responde a los requerimientos de los clubes ya no jugarían la segunda fecha. Se sabe que ninguno de los clubes de Primera ni de Segunda está de acuerdo en jugar este campeonato porque es perjudicial para sus arcas y la FPF no ha dicho cómo se financiará.

Resultados de la primera jornada

Cienciano 1 – Real Garcilaso 2

Sport Huancayo 2 – D. Municipal 0

Atlético Grau 2 – César Vallejo 0

Coopsol 1 – C. Mannucci 1

Los Caimanes 2 – Pirata FC 1

Sport Loreto 2 – Alianza UDH 1

Melgar 0 – Binacional 1

Alianza Atlético 0 – Sp. Cristal 2

Juan Aurich 0 – San Martín 2

Comerciantes U. 0 – UTC 1

Santos FC 2 – Ayacucho 2

Santa Rosa 1 – Cantolao 2

Sport Victoria 0 – Alianza Lima 2