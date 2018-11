Resumen de la Segunda División

Arrancó la liguilla y al no registrarse empates dos equipos en cada grupo sacaron ventaja en su objetivo de obtener el ascenso de Primera División.

Resultados de la primera fecha. Grupo A

Jorge Chávez 2 – Real Santander 0

Primer tiempo: 2-0

Goles: Kenyi Reyes y Luis Vargas

Árbitro: Alberto Tello

Gumercindo Curasi 1 – Botín de Oro 0

Primer tiempo: 0-0

Gol: Luis Espinoza

Árbitro: Arnold Cavero

Grupo B

Alfonso Ugarte 2 – Mateo Aguilar 0

Primer tiempo: 1-0

Goles: Ronal Ingunza (2)

Árbitro: Arnold Cavero

Amigos de Alianza 3 – Boca Juniors 1

Primer tiempo: 2-0

Goles: Josué Cámara (3) (AA).- Chang Tarazona (BJ)

Árbitro: Alberto Tello

Partidos de la segunda fecha

Grupo A: Real Santander vs Botín de Oro y Jorge Chavez vs Gumercindo Curasi.

Grupo B: Amigos de Alianza vs Alfonso Ugarte y Boca Juniors vs Mateo Aguilar.