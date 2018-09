Revancha San Agustín- Municipal será en el Carrión

Por: Trebor Barzola E.

Cerro de Pasco.- El tope de revancha entre San Agustín y Municipal se jugará hoy en el estadio Daniel A. Carrión. El presidente agustino refirió que el cambio fue a sugerencia del comando técnico y jugadores; asimismo exigieron una terna de árbitros de Lima, porque supuestamente no les agradó el trabajo del pasqueño Eleasín Rosas, a quien culpan de la derrota del domingo en Yanahuanca. Han pedido árbitros neutrales para evitar suspicacias, pues aquí se definirá el destino de los equipos en la Fase Nacional de la Copa Perú.

Por otra parte no se entiende la actitud del técnico edil Humberto Pari, pues volvió a sacar del campo a Jonathan Huacchillo cuando se constituía en su mejor hombre, igual lo hizo ante el León, en ambos topes lo sacó antes del primer tiempo; hasta el propio Huacchillo contó que, no sabe porqué lo cambiaron; el Muni casi se queda otra vez con un empate; esta vez el todo terreno Ramiro Moscoso será de la partida al cumplir su castigo; en el San Agustín podría reaparecer el moreno Fernando Coronado, estuvo ausente en el tope de ida; se prevé un tope a estadio lleno, asimismo lleno de emociones; que gane el mejor equipo y punto.