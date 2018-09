Revollar: “Esto es una vergüenza”

El entrenador azulgrana terminó muy ofuscado tras el empate y culpó al árbitro de favorecer a León. Señaló que fue una vergüenza la actuación del árbitro Jesús Cartagena porque dijo que respondió a los intereses de León.

“¡Es una vergüenza! ¡Es una vergüenza!, quién dice que trayendo árbitros FIFA nos garantiza un buen arbitraje. Este es el segundo partido que antes de los 15 minutos nos expulsan un jugador. No puede ser posible que el árbitro nos malogre todo el trabajo y la planificación que hicimos”, afirmó.

Hablando del partido señaló que Alianza fue superior y que no fue clásico porque León se cerró atrás y esperó en todo el partido. “De qué clásico me hablan, ellos solo se cerraron atrás y se defendieron durante todo el partido. Así no se juega un clásico. Nosotros fuimos mejores y propusimos. Creo que debimos ganar con claridad”, expresó.