En entrevista con la cadena argentina Fox Sports, Ricardo Gareca, dijo, que el objetivo inmediato de la selección peruana será pasar a octavos de fi nal en el Mundial. Declaró sobre el castigo de Paolo Guerrero señalando que lo afectó mucho y no pudo dormir. “Cuando me comunicaron lo sucedido no pude dormir toda esa noche, pero al día siguiente dijimos que tenemos que darle vuelta a la página porque se nos venía los dos partidos del repechaje. El tema nos preocupaba mucho pero teníamos que sacarlo de encima y buscar soluciones inmediatas”.

Con relación a su participación en Rusia 2018, dijo: “Lo primero es que Perú tiene que mantener los pies bien puestos sobre la tierra. Es cierto que se consiguió algo muy importante, hubo dosis de suerte y ahora en este Mundial vamos a competir y aprender. Y es que, salvo el doctor Jorge Alva, quien ya asistió al Mundial del 82, y Sergio Santín, quien estuvo en el Mundial del 86, todos somos primerizos. Ttenemos que prepararnos bien para llegar en un buen nivel y, seguramente, nuestra meta inmediata será clasifi car a octavos de final sea el grupo que nos toque”, dijo. Sobre lo vivido por la clasifi – cación, Gareca sostuvo que “me sucedieron cosas impensadas como cuando entré a un restaurant y la gente me aplaudió, eso solo lo vi cuando alguien logró una copa del mundo.

También me recibió el presidente de la República en Palacio de Gobierno, Macri me llamó… realmente recibí tantos mensajes de felicitaciones que me hicieron sentir muy bien. Incluso, cómo olvidar la visita que me hizo Bassedas, eso me emocionó muchísimo”. Cuando le consultaron sobre la posibilidad de dirigir algún día a la selección argentina, el ‘Tigre’ respondió que “no niego que lo máximo que me podría pasar es dirigir a la selección de mi país, pero esa posibilidad sería imposible si me encuentra con trabajo”.