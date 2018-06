Riesgos en construcción de colegio en Chaupimarca, Pasco

La Contraloría General de la República identificó riesgos en la ejecución de la obra mejoramiento de la infraestructura de la Institución Educativa n.° 35001 Cipriano Proaño, del distrito de Chaupimarca, Pasco, con un presupuesto superior a los 3 millones y medio de soles.

Según el informe de Acción Simultánea n.° 003-2018-OCI/0449-AS, el trabajo lo realizan profesionales que no cuentan con el perfil propuesto por el Consorcio 35001–GOBALTEK, encargado de la ejecución. Además, carece de equipamiento y maquinaria ofertada. Estas situaciones ponen en riesgo la calidad del proceso constructivo, y son motivo para la aplicación de penalidades y pago por profesionales que no cumplen con el perfil requerido.

Además, el consorcio se ve obligado a utilizar planos distintos a lo establecido en el expediente técnico, debido a que la municipalidad no ha respondido a las solicitudes para que subsane las observaciones. Este hecho pone en riesgo la construcción y generación de mayores costos de la obra que podrían derivar en ampliaciones de plazos y adicionales de obra.

Se identificó también deficiencias en la construcción de dos aulas; que generaría riesgo en la calidad estructural de la infraestructura. El retraso en el inicio y paralización injustificada de la obra hasta por 97 días calendario (3 meses y 7 días), genera el riesgo de retraso en la culminación dentro del plazo previsto.

Estos hechos fueron comunicados al alcalde de la Municipalidad de Pasco para que valore los riesgos advertidos y disponga las acciones correctivas.