Riesgos en proyecto de seguridad de Ambo

by Ahora

La Contraloría General de la República detectó riesgos en la entrega de bienes y cumplimiento de capacitaciones en seguridad ciudadana que realizó el Municipio de Ambo en el proyecto de “Mejoramiento de los servicios de seguridad ciudadana en el distrito de Ambo”, por un valor de S/3 759 853.01.

Según el informe de visita de control n.° 131-2018 que se realizó en marzo, la CGR detectó que la entidad pagó por bienes que no cumplían algunas características ofertadas por el contratista lo que podría generar que los bienes no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas en el proyecto.

La comuna pagó por bienes que no fueron entregados físicamente y tampoco recepcionados por la entidad, generando riesgo de que no se concrete su entrega. Se pagó la valorización n.° 3 pese a que no se prestó la capacitación. Cuando se pagó la valorización n.° 4 de los vehículos para el proyecto no tenían la inscripción registral a nombre de la entidad.

Las valorizaciones sólo tienen informe de conformidad de Supervisión y de Infraestructura, no documento de recepción del área de almacén.

A fines de mayo, la alcaldesa Daisy Soto Mory inauguró el proyecto donde aseguró que la obra se culminó al 100 %.