En respuesta a las continuas declaraciones de la congresista Karina Beteta refiriéndose a la no inclusión de la obra de mejoramiento de la Vía Colectora en Llicua, el alcalde de Amarilis señaló que este proyecto no fue incluido en el Presupuesto de la República 2017 exclusivamente por decisión política de la referida congresista y que no debería buscar pretextos porque no son creíbles y no tienen mayor fundamento. Especificó que como alcalde ha efectuado intensas gestiones para lograr financiamiento para esta obra, por lo cual se elaboró un primer proyecto por S/12 millones aproximadamente, que presentó ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero que no fue aprobado por la política ministerial de financiar proyectos por debajo de S/5 millones.

Ante esta situación, se cambió de estrategia y se elaboró un segundo proyecto para presentarlo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), S/9 millones, explicando la reducción del monto porque el MTC solo acepta el asfaltado de obras y no las obras de arte. Recordó que presentó documentos a la congresista e incluso sustentó su pedido ante la Comisión de Presupuesto, por lo cual no puede alegar pretextos respecto a la naturaleza del proyecto.