Las constantes roturas de las tuberías de agua potable de Llata no solo están molestando a la población, dirigentes sociales y autoridades locales, sino que son consideradas un escándalo que debe ser investigado de oficio por el Ministerio Público de Huamalíes, expresó el consejero regional Alegre Fonseca Espinoza. Esta situación ocurre cuando han transcurrido casi seis años desde el inicio de la ejecución del proyecto de agua y alcantarillado de Llata y hasta la fecha no se concluye.

Detalló que si bien es cierto la obra se encuentra en su fase final de construcción, por faltar solo la instalación de los medidores de agua potable en las viviendas de los usuarios, lo que no puede ni debe ocurrir son las constantes roturas de las tuberías, lo que podría implicar que los materiales y accesorios no son de la calidad requerida u otros problemas que se deben esclarecer.

Exigió que el 6 de abril se presente el gerente de Infraestructura en el Consejo Regional para brindar explicaciones técnicas y determine las responsabilidades de funcionarios o técnicos por esta irregular situación.

Dato: S/32 millones terminaría costando la obra que al iniciarse tenía un presupuesto de 21 millones de soles.