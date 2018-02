Los problemas legales de la empresa Obrainsa por sus vínculos con la corrupta Odebrecht no afectan la construcción del Hospital Regional Hermilio Valdizán que avanza a ritmo normal, según informó el gobernador Rubén Alva, quien ayer, junto a su equipo técnico, inspeccionó las obras a cargo del citado consorcio.

Actualmente, la construcción alcanza un avance físico del 5 %, para este año está programado avanzar el 70 % u 80 % y el 2018 la culminación de la estructura, acabados e instalación, señaló el jefe de la supervisión de la Unheval, Leonel Maccha. El plazo de ejecución es hasta junio de 2018.

Aseguró que las lluvias en marzo no retrasarán la construcción. Maccha sostuvo que 30 ingenieros de la empresa trabajan en distintos puntos y 7 ingenieros supervisan la obra.

El consorcio Obrainsa Joca renovó su carta fianza por 10 millones de soles. El gerente de Infraestructura, Cesar Martel, dijo que esto es señal de que la empresa, a pesar de las investigaciones por el “Club de la Construcción”, mantiene sus activos, su estructura legal y administrativa, lo que garantiza la ejecución de la obra. “No hay riesgos para la obra, pero estamos alerta ante cualquier inconveniente que podría suscitarse”, aseguró.

El paro agrario afectó el ingreso de materiales y la salida de escombros de la obra pero no demoró la construcción.

En adelantos y pago de valorizaciones, el consorcio recibió S/40 millones que serán amortizados conforme avanza la obra.

El gobernador explicó que las observaciones del proyecto se levantan paralelamente a la construcción y no son causales de paralización. Garantizó que la obra tiene recursos.