Sale a la luz carta de renuncia de Luis Picón al León de Huánuco

Hoy sale a la luz, en exclusiva a través de Ahora Deportes, una carta fechada el 17 de diciembre de 2018, dirigida por el Dr. Luis Picón Quedo a Juan Manuel Escalante Igarza, presuntamente vocal de la junta directiva del club León de Huánuco, a quien le presentó su renuncia irrevocable al cargo de presidente en el período del 22 de junio de 2018 hasta el 17 de diciembre de ese mismo año; es decir, en la etapa que el León jugó en la Copa Perú.

El documento no mencionada para nada lo referente a su gestión desde que asumió en 2009 hasta 2015, año en que perdió la categoría en el fútbol profesional, ni da cuenta de los activos y pasivos, ingresos y egresos, cuentas por cobrar y por pagar, etc., lo que significa que es una burla más al club, al fútbol huanuqueño y a la afición.

La renuncia es irregular, porque debió hacerlo en el marco de la Ley del Deporte y de los estatutos, lo hizo ante la persona equivocada y no le dio los elementos necesarios para tomar decisiones. Picón debió convocar a asamblea general de socios, dar cuenta de toda su gestión, designar un comité electoral y convocar a elección pública, con conocimiento de las autoridades deportivas. Todo esto está normado en la Ley del Deporte y en los estatutos de todo club deportivo y son de obligatorio cumplimiento, de lo contrario no sería legal no podría ser reconocido y el club no tendría personería legal.

Pese a esta “renuncia”, Picón sigue siendo de momento el único dirigente legalmente reconocido por la Liga de Huánuco, por la Liga Departamental y por la Federación Peruana de Fútbol, porque desconocen su renuncia, nadie ha dado a conocer ni tramitado o solicitado reconocimiento de otra junta directiva.