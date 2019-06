Salvador del Solar sustentó pedido de cuestión de confianza

[ACTUALIZACIÓN – 11: 00 a.m.]

Del Solar solicitó que los proyectos sean debatidos y aprobados durante la presente legislatura. Además, aclaró que no se ha apurado el plazo al formalizar el pedido de reforma a través de su carta. «En ningún momento hemos dado un plazo. No hemos hecho referencia en nuestra carta a una cantidad de días, pero nos parece razonable que se atienda pronto».

«No estamos hablando de proyectos desconocidos sino de proyectos que han sido alcanzados hace 55 días»,detalló Salvador del Solar. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

Asimismo, explicó ante el pleno que «no estamos hablando de proyectos desconocidos sino de proyectos que han sido alcanzados hace 55 días. Es un pedido razonable porque el tiempo para aprobar un proyecto de ley oscila entre los 70 y 100 días»; y recordó que «el año pasado el congreso aprobó 4 proyectos de reforma constitucional en dos semanas».

[ACTUALIZACIÓN – 10:43 a.m.]

El Presidente del Consejo de Ministros expone los proyectos de ley sobre los que se plantean modificaciones. El proyecto de ley 4190/2018 modifica el artículo 34 de la Constitución y propone que ningún postulante al congreso se encuentre sentenciado a delitos dolosos. También, se expuso sobre 5 proyectos más.

[ACTUALIZACIÓN – 10:31 a.m]

Salvador del Solar inicia su presentación ante el pleno: «La corrupción es una amenaza. Se trata de reformas que responden al compromiso que asumió esta gestión. Siempre quisimos que esta reforma se discuta en el Congreso.

No queremos más injusticias, no queremos más corrupción, y lo más importante, no queremos más impunidad».