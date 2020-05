Sanidad de la Policía funciona con un solo médico

Policías mostraron su malestar tras conocer que el Policlínico Policial de Huánuco, conocido como Sanidad de la Policía, cuenta con la atención de un solo médico.

“Un solo médico no se da abasto y están dejando de atender, en estas circunstancias que atravesamos por el coronavirus”, reprochó un agente que evitó identificarse por temor a represalias.

Se conoció que dicho centro médico habría estado funcionado con tres médicos, pero ya caducó el contrato de dos de ellos, por lo que la Sanidad cuenta ahora con un galeno que atiende de 7:30 a. m. a 1:30 p. m.

“Yo no sé por qué el Estado gasta en pagar sueldo a los oficiales de Servicio Médico. Hay oficiales de la sanidad que no hacen nada. No sé para qué los tienen ahí”, manifestó otro agente.

Los agentes esperan que la Sanidad, que dependen directamente de la Dirección de Salud de Lima, sea dotada de profesionales para que estén al servicio de los policías que están en primera línea en la lucha contra el COVID-19.