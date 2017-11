La Subgerencia de Gestión de Riesgos y Desastres de Defensa Civil de la Municipalidad de Huánuco se ratifica en que un grupo de construcciones del sector Buenos Aires, en el pueblo joven Las Moras, deberá ser demolido a corto plazo por encontrarse en alto riesgo de colapso por los fenómenos geológicos que ocurren en el lugar.

Así lo hizo saber el ingeniero José Chocano Cavalíe, subgerente de dicha área. Detalló que en este grupo se encuentra la Sanidad de la Policía Nacional, 40 viviendas, e incluso las que están en las cercanías y algunos edificios de cinco o menos pisos, de los cuales deberían demolerse tres pisos. Explicó que los especialistas que efectuaron la evaluación del terreno han verificado que tiene una observación insubsanable al estar ubicado en un suelo que tiene características de ser blando, con deslizamiento interno profundo, conocido técnicamente como reptación del suelo, con taludes inestables, en donde se produce el arrastre de las tuberías de agua y alcantarillado. Producto de esta situación se nota que se inclinan los postes de electricidad, resquebrajaduras de las viviendas, al extremo que una ya fue demolida y otras deberían hacer lo mismo por la seguridad de los ocupantes.

Reasentamiento Lo recomendable para los pobladores es que se asienten en otro lugar, porque en estos suelos se puede implementar algunas medidas técnicas que en el tiempo no garantizarán la ocurrencia de otro fenómeno de arrastre que los vuelva a perjudicar. Lo más económico es el reasentamiento en otro lugar más seguro. Los que prefieran quedarse deberán respetar la recomendación de no construir viviendas de más de dos pisos, por las consideraciones del piso blando que no soporta grandes pesos y que en el corto tiempo podría generar más resquebrajamientos.