Se acabó la Copa Perú para los pasqueños

Por: Trebor Barzola E.

Cerro de Pasco.- No puede haber mayor explicación para la eliminación del Municipal, fue anticipadamente el domingo 21 porque no anotaron más goles. Al respecto nuestro corresponsal tituló en su nota: ¿Será suficiente el 3 a 0 para continuar en carrera? Lamentablemente no, el 3 a 0 fue mezquino, se tenía establecer un marcador más abultado.

El Municipal cavó su tumba por no saber convertir goles y punto; ahora, que se quejen del árbitro no tiene justificación; si hubieran anotado en el Daniel A. Carrión un par de goles más otra sería la historia; ahora todo está consumado, solo queda aprender de los errores. Lo que alegra es que se murió la gallina de los huevos de oro para los mandamases del fútbol en Pasco, son los más beneficiados.

Hablando de los beneficiados; todo lo que concierne a la Copa Perú en Pasco está contaminado por la corrupción, todo es tóxico, empezando por las ligas distritales; que decir de la Liga Provincial donde dos personas hacen lo que quieren con la organización de la etapa provincial; un claro ejemplo es la copa “vigencia de poder” que fue maquinado; la mayor contaminación se encuentra en la Liga Departamental. Por todo ello es imprescindible una total reorganización. En la FPF salió Manuel Burga pero aquí no ha cambiado nada, al contrario la situación se ha agravado. Con Edwin Oviedo en la FPF hay un total desgobierno, aquí se impone la jefa.