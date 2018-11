Se debe abrir más puertas de entrada al estadio

Ante el avance del cuadro huanuqueño Alianza Universidad en la Copa Perú, las expectativas de la afición se incrementan. En los partidos de León y en el partido de Alianza UDH con el Alfonso Ugarte de Puno se apreciaron largas colas tanto en las boleterías como en las puertas de ingreso al estadio. Se prevé que este domingo habrá mayor asistencia de aficionados porque se trata de un partido de una instancia superior, lo que ha originado que muchos aficionados sugieran a través de Ahora Deportes, que el organizador habilite más puertas en la tribuna de occidente, donde se produce la mayor aglomeración.

Ante esta inquietud, el organizador, que es la Liga Departamental de Huánuco, respondió que no es necesario habilitar más boleterías ni puertas, y que la solución es que el público asista más temprano, ya que la venta de entradas comienza a la 1.00 pm y el grupo mayoritario de hinchas recién llega a partir de las 2.30 pm y por eso se producen las aglomeraciones. Fidel Silva afirmó que hasta la fecha no ha sido necesario abrir más puertas porque esta situación es momentánea y no hay riesgo de producirse incidentes porque hay presencia policial que vela por la seguridad. Silva reveló que en las boleterías los que originan aglomeración son los revendedores y añadió que si va demasiado público se abrirán otras puertas para el ingreso.