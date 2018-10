Secretaria personal de Keiko Fujimori se entregó a autoridades

Tras dictarse en la víspera una detención preliminar en su contra en el marco de la investigación fiscal por el financiamiento de la campaña de Fuerza Popular en 2011, la secretaria personal de Keiko Fujimori, Carmela Paucará, se entregó el martes por la tarde a las autoridades.

Carmela Paucará, junto a su abogado Humberto Abanto, se entregó en la sede de la Prefectura, en el centro de Lima, luego que se ordenó su detención junto con la de Pier Figari, Ana Herz de Vega y Vicente Silva Checa, asesores de Keiko Fujimori.

La secretaria personal de Keiko Fujimori descartó tener conocimiento de la contabilidad de Keiko Fujimori o de Fuerza popular y dijo: “primeramente no sé nada de contabilidad. Y mi tema era más de organización, más con mis dirigentes, mi comunidad regional, mi macro coordinador, eventos que venían, eventos donde la señora Keiko Fujimori iba a ir y debía ver si todo estaba organizado”.

También negó que haya estado encargada de la agenda de Keiko Fujimori: “Yo no veía la agenda de la señora Keiko. A mí me están vinculando como si yo hubiera manejando una agenda, yo no, soy una persona humilde que vive en Villa el Salvador”, refirió.

Por su parte, Abanto aseguró que su patrocinada es “víctima de uno de los atropellos más crueles en la historia judicial del país” y que está demostrado que nunca estuvo bajo las órdenes de la excandidata presidencial, pues entre julio de 2006 y julio de 2011 trabajó con la entonces congresista Martha Moyano.