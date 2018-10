Segunda División juega sexta fecha

Después de una semana de descanso, mañana sábado continuará el campeonato de Segunda División de la Liga de Fútbol de Huánuco con seis partidos correspondientes a la sexta fecha de la primera rueda, con partidos importantes que deben definir la clasificación a la liguilla.

En el Grupo A, Curasi y Santander podrían ya quedar clasificados definitivamente, toda vez que tendrán rivales que marchan en la parte baja de la tabla; mientras que en el Grupo B, el tope más importante será entre Boca Jrs. y Alfonso Ugarte, que sostienen una dura lucha por alcanzar la liguilla y desplazar al puntero aliancista. En este grupo hay cambios en la tabla de posiciones por resoluciones de la Comisión de Justicia, pero no afectaron los primeros lugares.

Programa de la sexta fecha

Sábado 27 de octubre

Club Lawn Tennis

8.50 am Leoncitos Jrs. vs Mateo Aguilar

10.20 am Gato Chacón vs Amigos de Alianza

11.40 am Boca Juniors vs Alfonso Ugarte

1.00 pm Real Santander vs Las Águilas de Hco.

2.20 pm Botín de Oro vs Bernabéu

3.40 pm G. Curasi vs Jorge Chávez