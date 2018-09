Segunda División juega tercera fecha

Mañana sábado en la cancha del club Lawn tennis continuará el campeonato de Segunda División de la Liga de Fútbol de Huánuco, con la tercera fecha que comprende seis partidos de los grupos A y B.

Destacan los partidos entre el líder Santander y el Bernabéu del Grupo A así como el de Amigos de Alianza y Leoncio Prado en al Grupo B. Los otros punteros tendrán fecha libre.

Programa de la tercera fecha

Sábado 22 de setiembre

Club Lawn Tennis

8.50 am Águilas de Hco. vs Real Madrid

10.20 am Bernabéu vs Real Santander

11.40 am Jorge Chávez vs Botín de Oro

1.00 pm Leoncitos Jrs. vs Boca Jrs. Hco.

2.20 pm Mateo Aguilar vs Gato Chacón

3.40 pm L. Prado vs Amigos de Alianza

Libres: G. Curasi (A) y A. Ugarte (B)