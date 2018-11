Segunda jornada de la Segunda División

La Liga de Fútbol de Huánuco programó la segunda y penúltima fecha de la liguilla final del campeonato de ascenso de Segunda División, para este domingo 25 desde las 10.00 am en el estadio Heraclio Tapia León.

El atractivo de esta jornada consiste en que si ganan los equipos que lo hicieron en la primera fecha, como parece que puede ocurrir, la lucha por el ascenso estaría solo entre dos clubes en cada grupo.

Entre los partidos que tienen mayor interés, están el Santander vs Botín de Oro del Grupo B y el Jorge Chávez vs Curasi del grupo A.