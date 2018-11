Selección lista para enfrentar a Ecuador

La selección peruana se completó ayer y entrenó con todas sus figuras con miras al partido amistoso frente a Ecuador, mañana jueves. André Carrillo, Luis Advíncula, Raúl Ruidíaz, Jefferson Farfán y Renato Tapia se incorporaron muy temprano y trabajaron normalmente.

Los últimos en incorporarse fueron Luis Abram, André Carrillo, Christian Ramos y Jefferson Farfán, quienes sin perder tiempo se presentaron en la Videna.

El técnico Ricardo Gareca, pudo contar con todos sus elementos a la vez para realizar trabajos tácticos y definir al once que saldrá al gramado del Estadio Nacional para enfrentar a la escuadra que dirige el ‘Bolillo’ Gómez, en el penúltimo amistoso FIFA del año.

Lo que causó preocupación fue la lesión de Ruidíaz, quien no completó la práctica pero se dijo que su presencia no corre peligro para el partido.

De no haber inconvenientes en los últimos entrenamientos, la alineación para el tope con Ecuador será la siguiente: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Edison Flores, Cristian Benavente; Jefferson Farfán.