Selección se va completando para amistoso con Ecuador

Luis Advíncula, la estrella del Rayo Vallecano de España, arribó ayer a Lima y de inmediato se integró a la selección para jugar el partido amistoso ante Ecuador este jueves.

El veloz lateral del Rayo no fue el único, porque a las prácticas matutinas también se unieron ayer, Cristian Benavente, Edison Flores, Pedro Aquino y Raúl Ruidíaz.

Ricardo Gareca trabajó ayer con 13 jugadores de los 23 que llamó para los amistosos contra Ecuador y Costa Rica, del próximo 15 y 20 de noviembre.

El ‘Tigre’ armó un equipo tentativo para el partido de práctica de ayer, pero obviamente ese no será el once que arrancará ante Ecuador, sino que se completará hoy con los que llegaron ayer y los que llegan hoy.