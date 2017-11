La concentración será el aspecto fundamental en el equipo peruano para hacer realidad el deseo de ganar a la selección de Nueva Zelanda y clasificar al Mundial de Seleccionado nacional solo debe concentrarse en el partido para evitar la ansiedad Rusia 2018. Así lo aseguró a la Agencia Andina el director del Centro Regional de Apoyo Emocional (CRAE) de la Diresa Callao, Luis Ávila, al indicar que en ese partido se pondrá en juego el control de la ansiedad antes que la destreza física y táctica de los equipos. El especialista pidió a los jugadores no olvidar que un partido termina siendo una lucha de once contra once.

Confió que los futbolistas peruanos son formados profesionalmente y, por lo tanto, no habrá espacio para Los All Whites llegaron al coloso de la calle José Díaz con la intención de realizar trabajos que les permitan familiarizarse con el césped y amoldarse a sus dimensiones, ya que es un poco más grande que el Westpac Stadium, donde juegan habitualmente y en el que empataron (0-0) en el partido de ida por el repechaje.

El técnico Anthony Hudson tiene planeado utilizar a su estrella Chris Wood desde el inicio para crear zozobra entre la defensa peruana, tal como lo hizo en el partido de la semana pasada cuando el delantero, de 25 años, ingresó en el último cuarto de hora del encuentro de vuelta. Es la primera vez que la escuadra neozelandesa tiene contacto con el Estadio Nacional, ya que a su llegada a Lima, la madrugada del lunes, trabajó en el campo deportivo del colegio Markham. Nueva Zelanda reconoció gramado del Estadio Nacional bloqueos o ansiedades.