“Si se deroga Ley de Fortalecimiento, Oviedo no se va a ir”

El asesor legal de la Agremiación de Futbolistas, Jhonny Baldovino, aclaró que una derogación de la Ley de Fortalecimiento no causaría que Edwin Oviedo deje su cargo de presidente de la FPF porque en la Asamblea ya se aprobó que las elecciones se realicen en 2019.

“La única forma que la actual Junta Directiva de la FPF deje su mandato es que la Asamblea lo decida, lo demás es habladuría. Ya hubo una Asamblea en octubre y se decidió adecuar los estatutos al modelo de FIFA, además de aprobar el calendario de actividades para las elecciones de 2019. Eso es irreversible, hay gente que cree que si se deroga la ley o nos quejamos ante FIFA Oviedo se va, pero eso no es así “, dijo Baldovino a Radio Ovación.

“Habrá que preguntarle a la FIFA si el mensaje de la FPF fue realmente que Vizcarra quiere sacar a Oviedo, aunque lo dudo. Cualquier persona que tenga 5 minutos en el fútbol sabe que si un presidente de la República remueve a un presidente de federación, esta queda automáticamente suspendida. Los documentos que la FIFA ha enviado no mencionan ese derecho y prefiero no opinar sobre este asunto”, añadió.