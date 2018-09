Sipesa reclamó contra Racing en Copa Perú

El club Sipesa de Chimbote presentó un reclamo ante la FPF contra el Racing Club de Huamachuco por presunta participación irregular en la Copa Perú.

El reclamo se ampara en el artículo 10 del título I de las Bases Específicas de la Copa Perú, que advierte: “si un club de tercera división está incurso en los alcances del artículo 8 de las Bases, la liga no lo programará hasta después de un (1) calendario y será reemplazado por otro club, respetando la antigüedad de la solicitud de afiliación”.

Sipesa argumenta que en 2016, Racing participó en la Copa Perú, quedando tercero en el cuadrangular de la gran final, por tanto al año siguiente (2017) debió jugar en la Etapa Departamental como campeón provincial. Sin embargo, no participó durante todo 2017 en ningún torneo oficial.

Actualmente, viene participando en la Etapa Nacional y Sipesa considera que es antirreglamentario, pues según el Texto Único de Bases y Reglamentos del Sistema Copa Perú 2018, establece que el club que no participe en el año calendario descenderá de categoría y en las Ligas donde no exista Segunda división no se le programará hasta después de un año calendario, es decir, debió bajar de categoría a Segunda división de su liga o debió descansar en el presente año 2018, como castigo por no participar en 2017.

Por eso Sipesa reclama que se le adjudique los tres puntos del encuentro jugado ante Racing por la Etapa Nacional la semana pasada.