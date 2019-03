Situación de León de Huánuco es incierta

Para la Liga Departamental de Fútbol de Huánuco, el León está participando irregularmente en el campeonato local, porque ya ha cambiado dos presidentes este año y en ningún momento ha tramitado su reconocimiento. Está cambiando de dirigentes de manera informal, sin los procedimientos que señala la Ley del Deporte y sus estatutos.

Para la Liga Departamental y para la FPF el Dr. Luis Picón sigue siendo el presidente porque está reconocido y está inscrito en los Registros Públicos. Para cambiar de junta directiva, debió convocar a un proceso de elección público, hacer participar a sus socios y los resultados debe presentarlo a la Sunarp adjuntando los documentos que acrediten las elecciones, para que le expida la vigencia de poder.

Anteriormente estuvo la empresaria Justina Reátegui, quien al no tener claro su situación renunció. Luego, el fin de semana, en su partido en Acomayo, estuvo el médico Raúl Torres Calzada, quien asumió dos días antes. Estos personajes pueden tener la mejor voluntad e intención de apoyar al club, pero están siendo engañados, no pueden ser dirigentes sin cumplir las formalidades de ley. Aparte de eso, hay el problema de la deuda impaga con la FPF y la Safap; por eso está jugando por gusto porque le van a seguir quitando puntos si es que no arregla. El Dr. Picón no da la cara y se está burlando del club, de los hinchas y de las personas que quieren apoyar.