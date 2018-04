Desde hace más de tres meses el sistema de videovigilancia de Seguridad Ciudadana de Amarilis tiene serios problemas de operatividad de 33 cámaras, mientras otras 17 operan parcialmente monitoreando lo que sucede en su ámbito visual pero no graban los hechos ocurridos, afirmó Javier Fano Campos, gerente de Seguridad Ciudadana de Amarilis.

Expresó que el problema se presentó luego de una lluvia torrencial y tormenta eléctrica, que afectaron a varias cámaras que dejaron de operar, se intentó repararlas pero la situación empeoró porque la gran mayoría de las cámaras quedaron inoperativas.

Explicó que el proyecto integral de Seguridad Ciudadana fue implementado por el Gobierno Regional en los distritos de Amarilis y Pillco Marca, con la entrega de equipos, vehículos y el sistema en funcionamiento para operarlos, pero el inconveniente es que no fueron transferidos oficialmente a las municipios, por lo cual no pueden efectuar ningún tipo de gastos para reparación y mantenimiento. La consecuencia es que ante cualquier dificultad técnica el sistema de seguridad ciudadana se afecta en su funcionamiento, operatividad y resultados.

Trabajo con la PNP

Aclaró que a pesar de estos problemas el trabajo preventivo se ha intensificado gracias al general PNP Jorge Alejandro Lam Almonte, director de la V Macrorregión Policial Huánuco, San Martín y Ucayali, que asignó a un efectivo policial para cada vehículo de Seguridad Ciudadana de Amarilis, lo que significa un gran apoyo para una mejor labor y para garantizar intervenciones acorde a las leyes en los diversos sectores del distrito que abarca desde el límite con Conchamarca por el sur, con Santa María del Valle por el norte y con la provincia de Pachitea por el este.

BAPES 2018

Señaló que en Amarilis se implementa el Programa Brigadas de Autoprotección Escolar (BAPES), que es una estrategia de intervención de los padres de familia, autoridades educativas, autoridades y Policía Nacional ante los riesgos y peligros que existan en los alrededores de los planteles escolares. En este programa participan los padres de familia para ser los primeros en cautelar la seguridad de los escolares.