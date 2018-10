Solucionarían proyecto de agua de pueblos de La Punta

Aparentemente se ha logrado una solución al problema de continuación del proyecto de agua potable para nueve pueblos del centro poblado Santo Toribio de La Punta, distrito de Umari, que debe beneficiar a 5000 pobladores.

De acuerdo al anuncio del alcalde Gelberth Villarreal Andes, la obra se encuentra paralizada desde el inicio de la gestión de Rubén Alva Ochoa, bajo argumentos de problemas detectados en la ejecución y porque no se ha acreditado la fuente de agua de 10 litros/segundo, con los permisos de la Autoridad Local del Agua (ALA), para la dotación de agua.

Al respecto, el alcalde expresó que el 13 de abril de este año se firmó un acta de acuerdo con el actual gobernador regional, que se comprometió a presentar el estudio hídrico el 20 de mayo, pero que hasta la fecha no lo hace. Sin embargo, recién anuncia que el lunes 15 de octubre o en fecha posterior se presentará el estudio hidrológico ante la ALA. De lograrse la autorización se efectuarán las modificaciones al expediente técnico por la fuente de captación de agua y los otros componentes observados.

Asimismo criticó el engaño del expresidente regional Luis Picón, que en el final de su mandato indicó que tenía 94 % de avance de obra con red de tuberías instaladas, lo que resultó una falsedad, porque en La Punta las tuberías se encontraban a la intemperie y en otros casos almacenadas, habiéndose deteriorado con el tiempo al extremo que en la actualidad no sirven para nada.