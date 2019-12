Stein tendría preparado reclamo contra Llacuabamba

Una fuente cercana al club Carlos Stein de Lambayeque, informó a Ahora Deportes, que ese club tiene preparado un reclamo contra el club Llacuabamba, en caso que este gane y se proclame campeón. Señala que tienen pruebas que Llacuabamba habría participado irregularmente porque en la ciudad donde está su sede no funciona una liga distrital y que habría inventado un campeonato con tres equipos en el que lo dieron como campeón y ahí inició su campaña que lo ha llevado a la gran final de la Copa Perú.

Ahora Deportes consultó con el entrenador Roberto Tristán, quien es ajeno a esta situación, pero desmintió categóricamente las versiones. “A mí me contrató el presidente del club. Hicimos la pretemporada en Pataz, jugamos el campeonato con tres equipos ida y vuelta; después pasamos a la etapa provincial y así fuimos avanzando hasta ahora. La FPF ya rechazó otros reclamos similares en contra nuestra y no veo ahora de qué forma nos reclamarán. Nosotros estamos tranquilos, esperando la hora del partido y si Dios quiere ganarlo. Si nos reclaman los dirigentes harán su trabajo como en los otros reclamos, pero no temo”, dijo Tristán.