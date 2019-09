Subgerente acosaba a postulante en concurso CAS

Audios y conversaciones en las redes sociales evidenciarían un escandaloso accionar de un grupo de funcionarios de la Municipalidad Provincial de Pasco, que estarían envueltos en hechos de presunto acoso sexual para la contratación de trabajadoras por el régimen CAS.

A través de un comunicado, la Municipalidad Provincial de Pasco estaría reconociendo que sí hubo propuesta indecente a una postulante por parte del subgerente de Seguridad Ciudadana.

La proposición se habría dado a través de una conversación de cuenta por messenger, mediante la cual el funcionario público textualmente la habría dicho: «Flaquita, tu sabes que me gustas y mucho, no miento en decirte lo que deseo de ti, dime para mañana puedo dar tu nombre»; sin embargo, la distinguida dama no accedió al ofrecimiento.

El comunicado indica que el aludido subgerente fue retirado de la institución, e iniciarán con las acciones legales para sancionar este irregular comportamiento.