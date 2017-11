Hace solo unos días el gerente general del Gorehco, Gustavo Alvarado, informó que se habían iniciado actividades con maquinaria en el terreno del hospital Hermilio Valdizán. Sin embargo, ayer, el subgerente de Obras Daniel Mallqui, manifestó que la construcción del hospital Hermilio Valdizán aún no se reinicia porque el Gorehco no aprueba con resolución el adicional de presupuesto que demanda Obrainsa Joca para construir la cimentación, desmintiendo de esta manera al gerente de dicha institución.

Lo que ha comenzado es el trabajo preliminar para que el reinicio de la obra no demore, indicó Mallqui, quien expresó que la obra no ha reiniciado porque el adicional de presupuesto no está aprobado, pues el Gorehco continúa negociando con Obrainsa los costos de los materiales que se usarán en la construcción de la cimentación. Al parecer, en los costos unitarios Obrainsa Joca presentó una sola valorización y el Gorehco exige que presente 3 valorizaciones como indica la norma. Dijo que dieron ultimátum a la empresa para presentar las valorizaciones y sobre eso pactar los costos más razonables para no perjudicar los intereses del Gorehco.

Aseguró que estos días se definirá los costos con lo que se tendrá el valor total del adicional para la cimentación. Los obreros mostraron preocupación que la obra se paralice por falta del adicional; Mallqui aseguró que no habrá problemas porque hay disposición de la empresa para reiniciar la ejecución. “Sólo falta definir costos para reiniciar la obra”, dijo.