Sujeto amenaza con arma de fuego a mototaxista

Un sujeto amenazó con su arma de fuego a un mototaxista, por haber estacionado su bajaj en el frontis de su casa.

El hecho ocurrió el pasado viernes a las 10 de la mañana en la cuadra 19 de jirón Huallayco, en el pasaje Ramón Castilla. El denunciante, Juan Saavedra, identificó al agresor como Walter Moreno Guia, su vecino.

Según contó Juan, él estacionó su bajaj donde siempre lo hace, en el frontis de su casa, pero el vecino lo acusó de ocupar toda la vía y junto a su hermano fueron a increparle de por qué había estacionado su bajaj ahí. Walter Moreno, sacó una pistola y lo amenazó delante de su esposa y de sus hijos.

Saavedra fue a poner la denuncia, pero indica que los policías no le quisieron recibir porque no había flagrancia, por lo que no registró dicha denuncia.

La familia del joven mototaxista teme por la vida de él y de sus menores hijos, quienes presenciaron la amenaza en la puerta de su casa.