Suspenden campeonato de la Liga de Huánuco

El campeonato de primera división de la Liga de Fútbol de Huánuco no comenzará este domingo 16 como estaba programado inicialmente, sino que ha sido postergado posiblemente hasta la semana siguiente.

Una de las razones es que hay clubes que todavía no han completado su documentación y les han dado un plazo. Otra razón es que la Liga aún no ha confirmado el escenario donde se jugará el torneo. La primera opción es el estadio de la Unheval en Cayhuayna, pero aún las autoridades no han extendido la autorización. Otra opción es el club Lawn Tennis y finalmente el estadio municipal de Acomayo.

Mientras tanto la liga sigue atendiendo en la inscripción de jugadores para que los clubes se refuercen, ya que este sábado se cerrará la primera etapa de inscripción con pase libre.

El presidente Germán Astuquipán señaló que oportunamente informará sobre el inicio del campeonato, que será cuando todos los clubes se encuentren aptos para participar.