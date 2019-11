Taekwondista del San Agustín convocado a selección

En el último campeonato de campeones de tae kwon do, realizado en la capital el pasado fin de semana, seis integrantes de la delegación de Huánuco fueron convocados a la preselección nacional de la categoría cadetes, para participar en eventos internacionales representando a nuestro país en 2020.

Uno de los huanuqueños convocados es Mathiu Sebastián Hidalgo Castillo, quien es campeón de Huánuco y representó al colegio San Agustín, en donde cursa estudios secundarios en el segundo año, confirmando que el colegio San Agustín no solo le da importancia a la formación científica tecnológica sino también al deporte. Hidalgo es alumno del taller de tae kwon do del colegio donde viene trabajando hace varios años y no es la primera vez que logra resultados importantes.