Tambillo en problemas para la etapa nacional

El club Tambillo Grande se encuentra en problemas para participar en la etapa nacional de la Copa Perú. Ayer debió presentar sus documentos y se plantel de 25 jugadores y depositar el importe de la inscripción y garantía pero no lo hizo. Se sabe que no tiene dinero para pagar dichos conceptos.

Lucio Alva Ochoa, presidente de la Liga Departamental, informó a Ahora Deportes que le ha comunicado al club que debe cumplir con este requisito en el plazo establecido, de lo contrario sería retirado.

“Tambillo no ha presentado sus documentos y no ha pagado hasta ayer (lunes), la Federación ha comunicado que los clubes deben hacerlo 15 días antes para hacer las programaciones, registrar a los jugadores y expedir los carnés de cancha. No ha cumplido y puede ser retirado. Eso se les ha advertido y nosotros no podemos hacer nada más, pero deben comunicar si van a participar para nosotros tomar la decisión”, dijo Alva.

Se sabe que el club no tiene dinero, el pasado sábado organizaron una teletón para recaudar fondos, pero no ha tenido apoyo.

Sin embargo, todavía puede presentarlo hasta este fin de semana y hay otros equipos que están en la misma situación. Mientras tanto el equipo entrena normalmente y viene incorporando refuerzos.