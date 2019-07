TAS advierte drástica sanción a Messi si no se disculpa

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, podría tener problemas por sus declaraciones contra la Conmebol en la Copa América 2019. Messi acusó al organismo de corrupción, tras caer en semifinales ante Brasil y ser expulsado frente a Chile en el partido por el tercer puesto.

El miembro del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), Gustavo Abreu, señaló en una entrevista, que Lionel Messi recibirá una dura sanción por sus palabras y le aconsejó que pida disculpas para reducir el castigo.

«Le sugeriría a Messi que pida disculpas porque lo van a sacudir con la sanción. La AFA debería decirle que pida perdón por lo que dijo», señaló Gustavo Abreu.

Cabe recordar que el atacante argentino tuvo duras palabras contra la Conmebol y no fue a recoger su medalla por el tercer lugar de la Copa América 2019.

«¿Por qué no fui? Por todo un poco. Tengo mucha bronca. No merecía esa roja. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto durante toda la Copa. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol y del show», aseguró.