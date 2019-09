TC verá habeas corpus para liberación de Keiko

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, anunció que el 25 de setiembre se verá el habeas corpus en favor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con detención preliminar en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht.

El habeas corpus fue presentado por Sachi Fujimori Higuchi, quien pide que se anule la prisión preventiva que pesa sobre la lideresa de Fuerza Popular.

“Ese día (25 de setiembre) se verá en audiencia pública la causa en presencia del pleno del TC, oportunidad en la cual podrán intervenir los abogados de las partes e incluso la afectada, si así lo considera, para informar hechos”, indicó Blume.

Comentó que este proceso debe realizarse con celeridad, dado que los plazos para este tipo de recursos son cortos, a pesar del volumen de causas que tiene este organismo.

“En temas emblemáticos y de alto interés priorizamos el tratamiento de esa causa, no se puede fijar una fecha (para emitir el pronunciamiento) pero debe ser pronta la resolución”, afirmó.

Sostuvo además que él es el ponente de esta causa, y, en esa condición, negó que se hubiera producido una demora en el trámite de la misma. Su elección, refirió, se produjo en un pleno del TC, a propuesta del magistrado Manuel Miranda Canales y luego de que otros dos magistrados rechazaron el encargo.

“Soy un juez autónomo, no acepto presiones de ninguna naturaleza, vendrán presiones de todo tipo, no solo al ponente sino a todos los miembros del colegiado, pero el TC no acepta presiones, es autónomo e independiente”, afirmó.