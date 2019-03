Tercera fecha en Yanacancha sacará chispas

Por: Trebor Barzola E.

La tercera jornada de la Liga de Yanacancha sacará chispas, pues esta será transcendental para las aspiraciones de los clubes de la liga de Cerro de Pasco. El presidente David Mendoza ha programado la tercera y cuarta fecha, las que se jugarán el sábado 23 y domingo 24 en el Coloso de Yanacancha, teniendo como plato fuerte los topes ADY vs. Columna Pasco y ADY vs. Alipio Ponce.

Programa del sábado 23

8:15 a.m. Gamaniel Blanco vs Tawantinsuyo

10:25 a.m. Juv. Huamalies vs Santa Ana FC

12:20 p.m. Alipio Ponce vs Once Calaveras

2:15 p.m. Tecnomín FC vs Universitario

4:10 p.m. Columna Pasco vs ADY

Programa del domingo 24

8:15 a.m. Juv. Huamalíes vs Once Calaveras

10:25 a.m. Universitario vs Gamaniel Blanco

12:20 p.m. Columna Pasco vs Santa Ana FC

2:15 p.m. Tecnomín FC vs Tawantinsuyo

4:10 pm: Alipio Ponce vs ADY